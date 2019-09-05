شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 5/9/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتُصبح أقل من معدلاتها في هذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس مُعتدلاً في مُختلف المناطق، ويبقى حاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتظهر كميات من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة، ويكون الجو غائماً صباحاً في بعض المناطق الشمالية، مع فرصة ضعيفة للرذاذ أقصى الشمال صباحاً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية بعد منتصف الليل، وتظهر كميات من السحب المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئياً في ساعات الصباح ، مع فرصة لهطول رذاذ في بعض المناطق الشمالية والساحلية ، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبياً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.