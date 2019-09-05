شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مواطن ليبى يعيش فى غابات الأمازون منذ سبع سنوات ( صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت السلطات البرازيلية على مواطن ليبى يعيش فى غابات الأمازون منذ العام 2012 بعد أن غادر بلاده فى 1995، حيث اتخذ قراره المثير بالعيش داخل الغابات.

وقالت صحف برازيلية إن الشخص الذى عثر عليه انقطعت به السبل ولم يجد مكانا يلجأ له سوى غابة فى ولاية ميناوس .

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ونقلت الصحافة البرازيلية قصة هذا الرجل التي قالت بأنه كان يعاني من فقد للذاكرة ،لكن صحته جيدة.

وسارعت الصحف والقنوات البرازيلية لبث قصة الليبى الحسين ناصر الذى أوضح لها أنه كان يعيش ضائعًا فى الغابات منذ العام 2012، ونقلت فيما بعد مصادر أخرى عن القصة، أن المواطن الليبى بعد أن يئس من العودة قرّر البقاء فى غابة ولاية ميناوس.

من جهتها، قالت السفارة الليبية فى البرازيل إن كل مستندات المواطن الليبى مفقودة بعد تعرضه للسرقة، ومن بعدها انقطعت كل السُّبل وبقى وحيدا داخل غابات الأمازون.