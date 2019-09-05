شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى السفير اليونانى بالقاهرة ووزير الاقتصاد اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، السفير اليونانى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .

Advertisements

كما يلتقى رئيس الوزراء، أيضا ، وزير التجارة والاقتصاد اللبنانى لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ، ويعقب هذا اللقاء ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، إجتماع مجلس أمناء مبادرة "إرادة" وهى المبادرة التى تهدف لمراجعة وتبسيط الإجراءات لإصلاح مناخ الأعمال في مصر.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بإعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر، وذلك بهدف تقديم المقترحات إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن تنقيح هذه القوانين والقرارات واللوائح وإزالة أوجه التعارض فيما بينها، وإلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة في تبسيط إجراءات مناخ الأعمال واقتراح القوانين والقرارات الجديدة التي تحقق هذا الغرض.