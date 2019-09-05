شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الثروة الحيوانية تتلقى 4300 طلب لاستيراد سلالات ماعز وأغنام أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد تلقى طلبات استيراد ماعز البور الأوروبى والأغنام بلغ 4300 طلب، يجرى حاليًا فحصها، متابعًا أن سلالات ماعز البور ذات معدلات الأداء الإنتاجى والتناسلى والمناعى العالى، ومتأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية، ويجرى الاستيراد محدد من الموقف الوبائى من بلد المنشأ.



وأضاف تقرير الثروة الحيوانية، إن التوجه نحو مشروعات تربية الماعز نظرا لتميزها بقدرتها على تحويل الأغذية إلى لحوم أكبر من نظيرتها من الماشية الأخرى، وهو ما يطلق عليه معامل التحويل مما ينعكس على تخفيض تكلفة إنتاج لحوم الماعز والتكلفة الإجمالية لتربية الماعز خاصة ماعز البور الذى يساهم فى الإقبال على تربيتها.



كان قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عرض تقريرًا على وزارة الزراعة، بإجمالى عدد طلبات استيراد ماعز البور من المربين، وتم تحديد الدولة التى من المقرر استيراد ماعز البور منها، للبدء فى تصدير شحنات من الماعز البور إلى مصر.