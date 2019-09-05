شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تجمع 1216 طن قش أرز وتفتش على 121 منشأة لمواجهة نوبات تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وزارة البيئة، أمس، من خلال المحاور المنتشرة فى محافظات المنظومة والتي وصلت إلى 60 محورا من تنفيذ مجموعة من الاجراءات، ومنها التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 121 منشأة صناعية، تبين منها مطابقة عدد 61 منشأة وتوقف عدد 30 منشأة عن العمل ومخالفة عدد 30 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم تجميع ما يقرب من 1216 طن قش أرز من خلال مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها 156 موقع، وذلك للتعامل معه والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير عدد محضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية، والتعامل مع بلاغ ورد لخدمة المواطنين بالوزارة بتوجيه المحاور المختصة إليه.

وقامت فرق الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 741 سيارة تبين مطابقة 596 ومخالفة 145 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وفي إطار الدور التوعوي لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز يوم الأربعاء، بتنفيذ عدد 37 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات، بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بالتنسيق مع وزاره الزراعة ووزارهً التنمية المحليه والجهات الاخرى المعنية.