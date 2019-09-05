شكرا لقرائتكم خبر عن للعاملين فى النقل البرى الدولى.. تعرف على 4 نقاط بالقانون تنظم عملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، عددًا من النقاط الهامة التى تنظم عمل مزاولى نشاط النقل البرى الدولى، فى الفصل الثالث من القانون "النقل البرى الدولى"، وذلك بعدما أقره البرلمان فى الدور الرابع، وصدق عليه الرئيس السيسى.



ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى:

1- يحضر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة ممارسة النقل الداخلى والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Advertisements

2- يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين فى الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- يجب أن تكون عمليات النقل البرى الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التأمين وشروطه.

4- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة فى مصر يحدد الجهاز بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى المصرية.