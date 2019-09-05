شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن خريطة العام الدراسى الجديد وموعد الامتحانات والإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2019،2020، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى عليها. ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات عن أبرز مواعيد خريطة العام الدراسى الجديد: ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات عن أبرز مواعيد خريطة العام الدراسى الجديد: 1- الدراسة تبدأ فى مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائى الأول والثانى 11 سبتمبر الجارى. 2- تنتهى الدراسة فى الصفوف الدراسية الأولى 28 مايو 2020. 3- تبدأ الدراسة من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى. 4- وتنتهى الدراسة فى الصفوف نفسها من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 4 يونيو 2020. Advertisements 5- إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 25 يناير 2020 وتنتهى الخميس 6/2/2020. 6- يبدأ الفصل الدراسى الثانى لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائى الأول والثانى 8/2/2020 إلى 28/5/2020،. 7- وفى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020. 8- بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادة 2 مايو 2020. 9- بدء امتحانات الدبلومات الفنية 16 مايو 2020. 10- بدء امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.

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