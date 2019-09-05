شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاق لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27-10-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى بالى بإندونيسيا بتاريخ 13-10-2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم .