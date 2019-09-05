تعرف على عدد المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل بلغ مليونًا و547 ألفًا و221 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من كرامة 245 ألفًا و848 مستفيدًا حتى منتصف أغسطس الماضى، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان مليونًا و175 ألفًا و136 مستفيدًا حتى الآن. يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، العمل على التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية ودخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، من أجل صرف مساعدات شهرية نقدية لهم خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، حيث جرت زيادة الدعم المخصص لبرنامج الدعم النقدى مليار جنيه ليصل مع بداية العام المالى الجديد إلى 18.5 مليار جنيه بدلاً من 17.5 مليار جنيه فقط.

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