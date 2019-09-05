شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية من فلبينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، قرارا بسحب الجنسية المصرية عن إيفانجلين أوكتافيو هيهلجا من مواليد الفلبين. ونشرت الجريدة الرسمية قرارين لرئيس الوزراء باعتبار عدد من المشروعات بمحافظة الأسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

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