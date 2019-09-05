شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الصناعات الألمانية: الاقتصاد المصرى فى تنام مطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية ماريو اوفن، إن الاقتصاد المصرى فى تنام مطرد، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين فى المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى الاحتفالية التى أُقيمت بالسفارة المصرية ببرلين، لتوديع السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى ألمانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث شارك فيها بالحضور وزير الطاقه والكهرباء الألمانى الأسبق، وممثلون من وزاره الخارجية الألمانية، ونواب البوندستاج الألمانى وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب.

Advertisements

وقال اوفن - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين - إن التعاون المصرى الألمانى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة أمر هام جدا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألمانى يعتمد إلى حد كبير على الصناعات المتوسطة.

وأثنى رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية على الخطوات السريعة للإصلاح الاقتصادى التى تخطيها مصر؛ لاسيما وأن التمثيل الدبلوماسى المصرى يقوم بخطوات مارثونية لتطبيق هذا التوجه، وهو ما لمسته فى التعاون مع السفير المصرى وفى زيارات القيادة المصرية ووفود الحكومة المصرية لألمانيا.