شكرا لقرائتكم خبر عن المعلومات الدوائية تكشف أضرار نقص وزيادة فيتامين د بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن فيتامين د هام للغاية لنمو الكبار والصغار، ويتوفر فى زيت كبد السمك والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة . وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة، إن أعراض نقص فيتامين د تتمثل فى ألم العظام والمفاصل وتساقط الشعر وتأخر التأم الجروح والإرهاق والتعب .وتابع مركز المعلومات الدوائية، أن أضرار زيادة فيتامين د تتمثل فى القيء والغثيان ومشاكل بالكلى، والضعف. واستكمل أن الكميات المسموح بها يوميا للرجال من 19 إلى 70 عامًا 600 وحدة دولية، وفوق الــ70 عاما 800 و.د وللسيدات من 19 إلى 70 عاما 600 و.د وفوق الــ70 عامًا 800 و.د.

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