87% من القراء يؤيدون إعادة هيكلة النقل العام لتطوير الخدمة ووقف الخسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد قراء الخليج 365 إعادة هيكلة النقل العام لتطوير الخدمة ووقف نزيف الخسائر، حيث أجاب ما يقرب من 87 % من القراء بـ"نعم" على استطلاع للرأى نشره الخليج 365 بعنوان" هل تؤيد إعادة هيكلة النقل العام لتطوير الخدمة ووقف نزيف الخسائر ؟". وأجاب 13% من القراء بـ"لا" على الاستطلاع.

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