التنمية المحلية: نسدد فواتير كهرباء لـ35 ألف مسجد أهلى فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن وجود ما يقرب من 35 ألف مسجد أهلى على مستوى محافظات مصر، مؤكدًا أن الوزارة تسدد فواتير الكهرباء لهذه المساجد، وكذلك الكنائس.
وأضاف "قاسم"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تسدد فواتير كهرباء دور العبادة، عن طريق ما يسمى بالمصادقات التى يصدق عليها رؤساء الأحياء، فى كل محافظة، حيث يتم تجميع هذه المصادقات وسداد الفواتير لوزارة الكهرباء عن طريق وزارة المالية.
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