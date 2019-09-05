شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إنشاءات وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق شركات المقاولات المختصة بإنشاء مراحل الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى بالغردقة الزمن للانتهاء منها، مع تواجد إشراف دورى ويومى من قبل مديرية الإسكان بالبحر الأحمر برئاسة المهندس محمد عبد المنعم مدير المديرية .

وقاربت شركات المقاولات على الانتهاء من المراحل الأولى بوضع أساسيات المبانى، حيث إن المشروع يضم 6000 وحدة، بمنطقة أبو عشرة - الغردقة.

وأكدت مديرية الإسكان، تشييد ثانى محطة خلط مركزية بموقع وحدات الإعلان العاشر، لمساعدة الشركات العاملة فى إنهاء عملها بأسرع وقت ممكن .

وتفقدت لجنة من جامعة القاهرة بوجود ممثلى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بزيارة لموقع العمل، لضبط معايير محطة الخلط المركزية الثانية، بموقع مشروع الإسكان الاجتماعى بعدد 6000 وحدة - المرحلة الثالثة "الإعلان العاشر" منطقة أبو عشرة - الغردقة.

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توصلت الأنشاءات فى وحدات الإعلان العاشر (7)



توصلت الأنشاءات فى وحدات الإعلان العاشر (8)



توصلت الأنشاءات فى وحدات الإعلان العاشر (9)