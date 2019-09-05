​جامعة القاهرة تواصل الكشف الطبي على الطلاب الجدد بالزراعة والتمريض.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

تواصل جامعة القاهرة، اليوم الخميس، الكشف الطبي على الطلاب الجدد للعام الجامعي 2018-2019 لطلاب كليتي الزراعة والتمريض.

وجهزت الجامعة أماكن بمستشفى الطلبة لأولياء أمور الطلاب، مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب، وتقسيمهم على مجموعات للكشف الطبي، وفقًا للحروف الأبجدية.

وتواصل الجامعة استقبال طلاب كلية العلوم يوم 6 سبتمبر، ويوم 8 سبتمبر لكليات الحاسبات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

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ويستكمل الكشف الطبي لكلية دار العلوم من حرف "أ" إلى "غ" يوم 9 سبتمبر، ومن حرف "ف" إلى "ي" يوم 10 سبتمبر، فيما يقام الكشف الطبي لكلية التجارة على مدار 4 أيام من حرف "أ" إلى "ذ" يومي 11 و 12 سبتمبر، ومن حرف "ر" إلى "ق" يوم 13 سبتمبر، ومن حرف "ك" إلى "ي" يوم 15 سبتمبر.

كما يقام الكشف الطبي لكلية الآداب على مدار 3 أيام من حرف "أ" إلى "ذ" يوم 16 سبتمبر، ومن حرف "ر" إلى "ق" يوم 17 سبتمبر، ومن حرف "ك" إلى "ي" يوم 18 سبتمبر.

ويتم الكشف الطبي لكلية الحقوق على مدار 3 أيام من حرف "أ" إلى "ذ" يوم 19 سبتمبر، ومن حرف "ر" إلى "ق" يوم 20 سبتمبر، ومن حرف "ك" إلى "ي" يوم 22 سبتمبر، على أن تكون الفترة من 23 سبتمبر المقبل وحتى 26 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

ومن المقرر إجراء الكشف الطبي بمقر مستشفي الطلبة في ميدان الجيزة، على أن يكون يبدأ الكشف اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا وحتي الساعة 11:30 صباحًا للطالبات، ومن الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرا للطلبة، فيما يزور الدكتور الخشت في الساعة 12 ظهرًا (أول أيام الكشف) المستشفى، لتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب.​