شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاحتياطي النقدي وتأييد التعليم بـ«التابلت».. الأبرز في صحف الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح الخميس، عددا من أخبار الشأن المحل، ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا، ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة المصرية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، مؤكدا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أشار إلى أن منظومة التخصيص تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الأمثل والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، كما تستهدف المنظومة تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى «تسقيع» للأراضى.

وعلى جانب أخر أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم قريباً توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكداً أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجارات لتسرى احكامه البعثات والمنح والإجازات لتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وكذلك على وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسرى على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له ايا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد

وفي صقحتها الأولى أيضا، وتحت عنوان «القضاء الإداري يؤيد نظام التعليم بـالتابلت»، ذكرت صحيفة «الأهرام»،أن محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة أيدت أمس قرار وزير التربية والتعليم الخاص بنظام التعليم الجديد المعروف ب«التابلت»وقضت المحكمة برئاسة المستشار سيد هنداوى برفض الشق العاجل في الطعن المقدم من عدد من اولياء امور طلاب الصف الاول الثانوى ضد الوزير لالغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية والعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم التابلت على مرحلة التعليم الاساسى

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة قضت أيضا بعدم قبول الدعاوى المقدمة بشأن التراكمية الخاصة بالثانوية العامة لعدم وجود قرار بها وأحالت جميع الدعاوى للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وتحت عنوان «الحدود تضبط كميات ضخمة من الاسحلة والمتفجرات، ذكرت»الأهرام«في صفحتها الأولى أيضا، أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط قاذفي RBG وبندقية قناصة و2 بندقية آلية و2 رشاش متعدد وبندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، وأكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة وأربعة هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية و(2) نظارة ميدان و626 هاتف محمول مهرب، كما تمكنت من ضبط 19 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من ستة طن ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب، و(95) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.. كما نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (217) فرد من جنسيات مختلفة

أما صحيفة (الأخبار)، فذكرت تحت عنون «ضخ اموال شهادات قناة السويس بالبنوك لبدء الاسترداد»، أن وزارة المالية أكدت أن البنك المركزى ضخ قيمة أموال شهادات قناة السويس بالبنوك لبدء ردها للمواطنين أصحاب الشهادات كما أكدت عدم وجود أزمة في توفير هذه الأموال بعد انتهاء أجل الشهادات.

كما أكدت الوزارة سعي الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأعلنت وزارة المالية أنه تم ضخ 160.5 مليار جنيه العام الحالي لصناديق المعاشات جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الاعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الاوربى برئاسة المهندس معتز رسلان وزير وبحضور وزير المالية ولفيف من رجال الاعمال المصريين والكنديين ومجموعة من السفراء العرب والأجانب.

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وفي الشأن التعليمي، وتحت عنوان «إضافة التربية الرياضية للمناهج وإجازة نصف العام 25 يناير»، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق في اجتماعه مساء أول أمس على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، تبدأ الدراسة في رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 وتستمر 28/5/2020، في حين تبدأ الدراسة في الصفوف الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث من 21/9/2019 الحالى حتى 4/6/2020، ويتخللها فترة امتحانات نصف العام وتبدا إجازة نصف العام من (السبت 25/1/2020 المقبل وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020). لمدة اسبوعين

ووافق المجلس على مشروع القرار الوزارى المنظم للدراسة والامتحانات للصفين الاول والثانى الثانوى العام والتى تضمنت قرار اعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والانشطة التربوية بما يتناسب مع فلسفة تطوير التعليم والاهتمام بالتربية الرياضية واعادة تناولها كمنهج انطلاقا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة

كما ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق أعلن أن عدد المتقدمين في اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 186 الف طالب وطالبة.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير اجراءات ادخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الالكترونى دون ايه شكاوى موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة وسيتم اعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور اغلاق موقع التنسيق الالكترونى والانتهاء من عمليات المراجعة.

كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغبائهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والتحويل المناظر يكون في حدود الحد الادنى للقطاع وغير المناظر باستيفاء الحد الادنى للكلية المراد التحويل اليها الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل اليها الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى والتحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط ولا توجد تحويلات ورقية ويكون لمرة واحدة فقط واستيفاء الشروط الاضافية للكلية المراد التحويل اليها مثر اجتياز اختبار القدرات وتكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان «الداخلية: مواجهة شاملة لعمليات الإجرام المنظم»، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية أعلنت أمس عن مصرع اثنين من العناصر الاجرامية المتهمة بالاتجار في الهيروين، وقالت الوزارة في بيان لها أن التحريات توصلت إلى تردد شخصين من الشرقية على المنطقة الجبلية بالجيزة والاتجار في المواد المخدرة وتحديدا الهيروين واضافت الوزارة انه تم استهداف المتهمين بمكان اختياتهما عن طريق مأمورية مشتركة لقطاع الامن العام وادارة البحث الجنائى بالجيزة مدعومين بقوات من الامن المركزى وذكرت الوزارة انه لدى استشعار العنصرين الاجراميين وصول القوات بادرا باطلاق اسفر عن مصرعهما من جانب اخر نظمت ادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان «البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44.9 مليار دولار»، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 53 مليون دولار ليبلغ 44.969 مليار دولار مقابل 44.916 مليار دولار في شهر يوليو.

كما ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن أسعار صرف الدولار تراجعت خلال التعاملات أمس أمام الجنيه في عدد من البنوك بعد أيام من استقرار سعر صرف العملة الخضراء.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لأخر تحديث تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر بمقدار قرشين ليسجل 16.48 جنيه للبيع كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار 4 قروش ليسجل 16.46 جنيه للشراء و16.56 جنيه للبيع.

وأشارت «الجمهورية» إلى أن الدولار تراجع أكثر من جنيه و35 قرشا منذ بداية العام الحالي فيما يتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.