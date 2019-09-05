شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 5 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، حيث من المنتظر أن يتناول اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، آخر مستجدات الوضع في لبنان بالإضافة إلى العلاقات بين مصر ولبنان.

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض نتاج تدريب ورشة «المسرح في صورة» بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

تقيم مؤسسة «نون» للثقافة والفنون، حفل تأبين للناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، بحضور مجموعة من النقاد والسينمائيين والمبدعين، وذلك مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.