أخبار مصر | ضمن "حياة كريمة".. أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن تدشن مبادرة "أنتِ عظيمة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمن "حياة كريمة".. أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن تدشن مبادرة "أنتِ عظيمة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مبادرة بعنوان " أنتِ عظيمة"، (بتعليمك بتنظيمك بعملك) وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابعة للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالإسكندرية.

حضر تدشين المبادرة الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والدكتورة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق، والنائبة عبلة الهواري، والنائبة سحر صدقي، والنائبة ابتسام ابو رحاب، والإعلامية شيماء السباعي أمين المرأة المساعد بالأمانة المركزية بالحزب، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى، والدكتورة جيهان حلاوة، وإيمان يس أعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، بالإضافة إلى أمناء المرأة والأمناء المساعدين بجميع المحافظات.

وفي كلمتها أثناء تدشين المبادرة، قالت النائبة رشا رمضان، إن المبادرة يمكن تلخيصها في ثلاث محاور أو كلمات "أنتِ عظيمة بتعليمك، بتنظيمك، بعملك"، مؤكدة على أن التعليم جزء ومحور أساسي في المبادرة، من خلال العمل على محو أمية المرأة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو التنظيم، أشارت رمضان إلى أن المرأة المصرية لا بد أن تعمل على تنظيم أسرتها، من أجل المساهمة في الحد من الزيادة السكانية، التي تعاني منها مصر في الماضي والحاضر، وتهدد الأمن القومي المصري.

Advertisements