شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الخضروات واستقرار الفاكهة.. «الطماطم» بـ6 جنيهات و«الفاصوليا» بـ30 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الخضروات فى أسواق التجزئة، أمس، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6 جنيهات، مقابل 2.5 جنيه الأسبوع الماضى، وسجل سعر الخيار 10 جنيهات للكيلو، مقابل 4 جنيهات، والفاصوليا 30 جنيهًا، مقابل 25 جنيهًا، كما ارتفع سعر الباذنجان من 2 جنيه إلى 4 جنيهات.

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وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع درجات الحرارة، الشهرين الماضيين، أثر بشكل سلبى على الإنتاج، علاوة على زيادة الأسواق العشوائية التى تفتقد للرقابة على الأسعار، متوقعًا استقرار الأسعار مع بداية إنتاج العروة الشتوية.

وأشار إلى اهتمام الغرفة بتوفير كميات كبيرة من السلع فى الأسواق، والتعاون مع منافذ البيع فى الأسواق، خاصة المعارض، مستبعدًا تأثر مستلزمات الإنتاج، ومنها المبيدات والأسمدة المستوردة، بإلغاء الدولار الجمركى.

وأوضح عمر سيد، تاجر، أن انخفاض المعروض من الخضروات، وزيادة الطلب، أسهما فى ارتفاع الأسعار، علاوة على وجود حلقات وسيطة متعددة، مضيفًا أنه رغم ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات فإن هناك استقرارًا فى أسعار الأصناف الأخرى، حيث سجلت البطاطس 6 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، والبامية 20 جنيهًا، والملوخية 4 جنيهات، والفلفل 4 جنيهات. واستقرت أسعار الفاكهة، حيث سجل العنب الأحمر 10 جنيهات، والمانجو بين 15 و25 جنيهًا، وسجل التين 15 جنيهًا، والكمثرى 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات.