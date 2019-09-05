شكرا لقرائتكم خبر عن «عيش مختلف».. جلسات لتوعية أطفال الصعيد بقيم التسامح ونبذ العنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «عيش مختلف» نظمت هئية «بلان إنترناشيونال إيجيبت» لحماية الطفولة جلسات توعية للأطفال المودعين بدور الرعاية بعدد من محافظات الصعيد، الأربعاء، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

بدأت الجلسات في محافظة قنا، في إطار مشروع «دعم حقوق الطفل بصعيد مصر»، حيث نظمت الهيئة جلسات توعية للأطفال باستخدام منهج «عيش مختلف» الذي أعده فريق «صوت جيل» من خلال المسرح والقصص والأنشطة الفنية.

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قالت فاطمة طه، استشاري حماية الطفل في الهئية، إن جلسات التوعية استهدفت 71 طفلا، وتم رفع وعيهم وبناء قدراتهم على عدد من القييم والمهارات التي تهدف إلى أن يدرك الطفل أن له دور، وأن يتعلم مساعدة الاخرين رغم اختلافاتهم، فضلًا عن تعليمهم قيمة التسامح.

أضافت لـ«المصري اليوم» أن الجلسات تضمنت كيفية تعبير الطفل عن مشاعره، وأهمية المثابرة لكي يحقق هدفه، مشيرة إلى أن منهج «عيش مختلف» يهدف إلى غرس قيم ومبادئ حياتية للأطفال لتساهم في تنمية شخصيتهم وتعزيز حقوقهم وتوفير بيئة ومجتمع أمن لهم.

تابعت: مشروع «دعم حقوق الطفل في صعيد مصر» هو أحد المشاريع التي تنفذها الهيئة في محافظتي سوهاج وقنا، بالشراكة مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل في سوهاج وجمعية تنمية البيئة والأسرة «فدا» في قنا، وهو يهدف للمساهمة في تحسين أطر حماية الطفل في الصعيد.