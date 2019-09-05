​إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية.. ننشر الضوابط الجديدية للأعمال الدرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الأكواد والمعايير اللازمة والمواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والآداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، بعد مراجعتها من مجلس الدولة وخضوعها لمناقشات قبلها مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين. وفي ضوء هذه المناقشات سيتم إعداد الصيغة النهائية.

ينشر الخليج 365 تفاصيل الكود الخاص بالأعمال الدرامية

- الأخلاق والآداب العامة.

- احترام عقلية المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

- المعايير المهنية والأخلاقية فيما يُعرض عليها من أعمال سواء كانت مسلسلات أو إعلانات.

- عدم اللجوء إلى الالفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع.

- البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة التي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتشوه الواقع المصري والمصريين خاصة وأن الدراما المصرية يشاهدها العالم كله.

- عدم استخدام عبارات وألفاظ تحمل للمشاهد أو المتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي صورة من الصور.

- الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حال تضمين المسلسل لأفكار ونصوص دينية أو علمية أو تاريخية وذلك حتى لا تصبح الدراما مصدرًا لتكريس أخطاء معرفية.

- التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الزواهر المجتمعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها.

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- ضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان.

- التأكيد على الصورة الإيجابية للمراة والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمدًا أو التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولاً أو تجسيدًا.

- تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.

- عدم التحريض على تجاهل القانون أو الإيحاءات بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة بمختلف انواعها وليس بالطرق القانونية.

- التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لتغييب التفكير العقلاني والعلمي.

- إفساح المجال للموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن.

- إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.

- الحد من استخدام القوالب الجاهزة المستوردة ومنها التركي والإسباني والهندي وغيرها، وتكييف الموضوعات والشكل وفقًا لهذا القالب لطمسها الهوية المصرية للأعمال الفنية.

- إطلاق المجال لأعمال مبتكرة تظهر الإبداع الأصيل لشباب المبدعين.

- ضرورة تقديم أعمال راقية تصور شرائح وطبقات المجتمع المختلفة وتضيف لتاريخ الفن المصري الأصيل الذي يعبر عن قضايا الوطن وحاجات المجتمع وترتقي بالسلوك الطيب، وتنير العقول وترتقي بلغة الحوار والذوق العام وذلك في إطار الإبداع لاستعادة الفن المصري للريادة.

- اختيار الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للأعمال الفنية الإبداعية الهادفة التي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد وتتناسب وطبيعة المجتمع وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والتي تتطرق إلى القضايا الاجتماعية الهامة.​