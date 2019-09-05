بالأسعار وطرق الحجز.. الإسكان تطرح شقق وأراضي بالمدن الجديدة الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح عدد كبير من قطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري.

ينشر الخليج 365 في هذا التقرير خريطة طرح الأراضي والشقق في المدن الجديدة التي جاءت على النحو التالي:

أولاً- الأراضي:

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تستعد لطرح قطع أراضي جديدة للأفراد ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا، في عدد من المدن الجديدة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف عباس لمصراوي، أن عدد القطع المقرر طرحها يصل إلى 3 آلاف قطعة أرض، تنقسم إلى 2000 قطعة للإسكان المتميز والأكثر تميزًا وما يقرب من 1000 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن العدد النهائي يحدد وفقًا للخطة التسويقية لكل مدينة وحجم الطلب عليها.

وتابع معاون الوزير: "طرح الأراضي سيكون من خلال الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، بينما أراضي الإسكان الاجتماعي يتم طرحها بنظام القرعة العلنية".

وأوضح أن مساحات الأراضي تبدأ من 209 أمتار وتصل لـ1500 متر مربع، لافتًا إلى أن الهيئة تطرح بشكل مستمر أراضي للأفراد بأنواعها المختلفة بهدف ضبط للسوق، وتلبية احتياجات المواطنين.

وتبدأ أسعار أراضي الإسكان المتميز من 600 جنيه في مدن الصعيد وحتى 2690 بينما تصل إلى أكثر من 4200 في مدن 6 أكتوبر والشروق، بينما تسجل سعر المتر في أراضي الأكثر تميزًا 3500 وحتى 6500 جنيه، أما أراضي الإسكان الاجتماعي تبدأ من 500 جنيه وحتى 1800 جنيه، فيتم تحديد سعر المتر، وفقًا للمدينة المنطقة التي تتواجد بها قطعة الأرض.

ثانيًا- الشقق:

وأعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، طرح أول مرحلة من شقق الداون تاون في العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عباس، لمصراوي، أن مشروع الداون تاون في العلمين الجديدة يتكون من 1320 وحدة، ومن المقرر طرح 700 وحدة كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن الوحدات كاملة التشطيبات بأعلى جودة وتتراوح مساحتها منم 90 مترًا وحتى 300 متر لوحدات Tawin House بالروف.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن نسب تنفيذ المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، والوحدة التي يجرى طرحها للحجز خلال أيام ستكون جاهزة للتسليم في الربع الأول من 2020، ليستخدمها أصحابها بداية من العام المقبل بشكل دائم، لافتًا إلى أن الوحدات الجديدة قريبة من البحر وتقع خلف الأبراج الجديدة، كما أنها تطل على البحيرات المحيطة بالأبراج.

وتابع: الحجز سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يكون التخصيص بالأسباقية>

وعلم الخليج 365 من مصادر خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن سعر الشقة في مشروع الداون تاون في العلمين الجديدة، يبدأ من مليون و350 ألف وحتى 4 ملايين جنيه، وفقًا للمساحة ونسب التميز.

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وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن الهيئة تجهز لطرح دفعة جديدة من شقق مشروع سكن مصر تصل عددها إلى 15 ألف شقة في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف أن الطرح الأول للمرحلة الثالثة سيكون في مدن (دمياط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب أسيوط "ناصر" - غرب قنا - المنصورة الجديدة)، ومن المتوقع أن يتم طرح الشقق إلكترونيًا خلال 3 أسابيع.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت أن سعر المتر سيكون بنفس سعر آخر طرح في هذه المدن بخلاف نسب التميز.

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ثالثًا- أبراج وفلل العلمين:

بدأت شركة سيتي إيدج حجز مرحلة جديدة ضمن مشروع "ذا جيت"، والذي يتكون من برجين سكنيين، بارتفاع 170 مترًا، ومنطقة الفلل في مدينة العلمين الجيددة.

وقال المهندس عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إن أعمال التنفيذ في مشروع "ذا جيت" وصلت إلى الطابق الـ26، من إجمالي 44 طابقا، وهو ثاني أعلى برج سكني على ساحل البحر المتوسط، ومقسم لـ3 مجموعات، ويضم البرج الواحد 696 وحدة، ويتم تشغليه بأنظمة إدارة ذكية.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أنه المقرر وصول ارتفاع أبراج "ذا جيت" لـ170 مترًا، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 50 لـ400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات.

وأكد أن البيع في أبراج "ذا جيت" لا يتم بسعر المتر ولكن بسعر الوحدة ككل، لافتًا إلى أن أقل وحدة مساحتها تصل إلى 50 مترًا سعرها 2 مليون جنيه، والوحدة الـ90 متر سعرها 3 ملايين و800 ألف بينما يصل سعر الوحدة الـ300 متر أكثر من 15 مليون جنيه.

وأكد القاضي أنه تم طرح حجز وحدات مزارين "Mazarine"، والذي يضم فيلات وشاليهات بالعلمين الجديدة.

وأوضح أن أسعار الفلل المتصلة تبدأ من 7.5 مليون جنيه، وحتى 10 ملايين، أما الفلل المنفصلة بدأت أسعارها بـ15 مليون جنيه، على أن يصل مقدم الحجز 300 ألف جنيه.

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