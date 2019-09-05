ننشر الضوابط الجديدة لحماية الأمن والاقتصاد القوميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن لائحة الأكواد والمعايير اللازمة والمواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والآداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، بعد مراجعتها من مجلس الدولة وخضوعها لمناقشات قبلها مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين وفي ضوء هذه المناقشات سوف يتم إعداد الصيغة النهائية.
ينشر الخليج 365 تفاصيل الكود الخاص بحماية الأمن القومي والاقتصاد القومي:
- عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد.
- عدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون.
- عدم نشر أو بث أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بضورة تضر بالاقتصاد القومي.
- عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.
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