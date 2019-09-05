شكرا لقرائتكم خبر عن «علوم القاهرة» تنظم الملتقى الأول للإبداع والابتكار لمواكبة التكنولوجيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة، الأربعاء، ملتقى الإبداع والابتكار الأول تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالحميد المناوى عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومن المقرر أن يستمر الملتقى على مدار يومين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تسعى باستمرار لمواكبة التطورات العلمية الحديثة فى المجالات التكنولوجية الناشئة كـ«النانو تكنولوجى» والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن إنشاء كلية منفصلة بحثية مختصة بهذا الجانب يساعد على تطوير البحث العلمى والذى يؤدى بدوره إلى تطوير منظومة التعليم بمصر.

وقال الدكتور عبدالحميد المناوى، عميد كلية العلوم، إن ملتقى الإبداع والابتكار الأول بالكلية تنظمه وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، تحت شعار «كن مبدعًا مبتكرًا»، مضيفًا أن الملتقى يشمل عددًا من المحاور أبرزها البحث العلمى، والإبداع الثقافى والفنى.