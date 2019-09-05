شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي القادة الكشفية لـ16 دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 16 قائد كشفي يمثلون 16 دولة عربية، على هامش المؤتمر الكشفي العربي الـ29، ومنتدى الشباب الكشفي الرابع، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية

شهد منتدى الشباب الكشفي الرابع ماراثون للمشاركين انطلق من ميدان السلام تحت شعار «ماراثون التنمية المستدامة» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يستمر المؤتمر حتى 12 سبتمبر الجاري تحت شعار «تنمية واستدامة».