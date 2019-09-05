محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، عرضا مسرحيا بعنوان "قبل الأوان" لفرقة إبداعات المسرحية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عن زواج القاصرات.
يتناول العرض المسرحي المشكلة من كافة الجوانب وأسباب تفشي هذه الظاهرة، وتدور الأحداث في إطار تراجيدي كوميدي، يشارك في العرض عدد من الشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين (7) سنوات و(33) سنة.
ومن المقرر أن يتم العرض اليوم الخميس الساعة السابعة مساء بمسرح النقابة بالدور الأرضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. عرض "قبل الأوان" على مسرح "الصحفيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.