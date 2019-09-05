أخبار مصر | لتحقيق السيولة المرورية.. صيانة كوبري الجيزة المعدني "نزلة الرمد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق السيولة المرورية.. صيانة كوبري الجيزة المعدني "نزلة الرمد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء أعمال إصلاح وصيانة بكوبرى الجيزة المعدنى ( نزلة الرمد ) تبدأ غدًا الخميس الموافق 5/9/2019 وتستمر لمدة 10 أيام فى إطار الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات وتوفير السيولة المرورية اللازمة خاصة مع بدء العام الدراسى على أن تنتهى الأعمال يوم الأحد الموافق 15/9/2019.

كما نوهت محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ الأعمال ليلاً بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 6 صباحاً لعدم إعاقة الحركة المرورية عدا أيام الجمعة والسبت حيث سيستمر العمل على مدار 24 ساعة مع غلق جزئى لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات .

Advertisements

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام والمرحلة الثانية ستكون بالجانب الأيسر من نزلة الرمد إتجاه كوبرى عباس لمدة 5 أيام .

ووجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير السيولة المرورية خلال تنفيذ الأعمال ونشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وسائقي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتلافى التكدسات.