أخبار مصر | االشباب والرياضة تنظم مهرجان مهارات الألعاب البحرية الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر االشباب والرياضة تنظم مهرجان مهارات الألعاب البحرية الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة مهرجان مهارات الألعاب البحرية الرياضية للغوص تحت شعار "التحدي والمغامرة" بنادي الكشافة البحرية بالقاهرة وذلك خلال الفترة من 3 الي 5 سبتمبر الجارى.

يشارك في اللقاء عدد 300 مشارك ومشاركة بواقع 100 مشارك يوميا وذلك لإعطاء الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المشتركين لممارسة الألعاب البحرية والتمتع بالانشطة الترفيهية بالإضافة إلى تطوير المهارات الرياضية والقدرات البدنية.

ويتضمن المهرجان ألعاب التجديف، شد الحبل بالمراكب، الشراع، مسابقات ترويحية، وين سيرف، كياك وكانون، نايل بايك، ألعاب تلي ماتش مائية، كرة طائرة مائية.

ويهدف المهرجان إلى توسيع دائرة الممارسة الرياضية للألعاب المائية وتوسيع قاعدة الممارسين من الجنسين بمختلف الأعمار بجانب إبراز دور وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الانشطة الرياضية بصفة عامة فى الملاعب وعلى ضفاف النيل بصفة خاصة.

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وكانت نظمت وزارة الشباب والرياضة منافسات في مجال الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات أوسكار الإبداع الإفريقي، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وتستمر فعالياته حتي ١٠ سبتمبر بالقاهرة والفيوم.

وتتشكل لجنة تحكيم مجال الأفلام القصيرة في أوسكار الإبداع الإفريقي من الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هاني خليفه، مدير التصوير أحمد حسين.

وضمت الأفلام المرشحة لنيل أوسكار الإبداع الافريقي، فيلم “the green killers “ من توجو، رقم رانيا من مصر، منيره من مصر، لم ينته بعد من موريتانيا، Charity من جنوب السودان، كفايا من جنوب السودان، عليا من الصومال، من انت من الصومال، Restoring Uganda. Northern chapter من اوغندا، عروس الاربعين من السودان، Jethwa من كينيا.

وكانت الدول المشاركة في أوسكار الإبداع الإفريقي شباب من دول السودان، جنوب السودان، اثيوبيا، تونس، موريتانيا، تنزانيا، الصومال، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، زامبيا، جامبيا، جزر القمر، مالاوي، نيجيريا، الكاميرون، توجو، كينيا، مدغشقر، جنوب افريقيا، بالاضافة الي مصر.