أخبار مصر | بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر إليكترونيا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر إليكترونيا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعة سوف تبدأ صباح غد الخميس وحتى الإثنين القادم .

وأوضح أن التسجيل في المرحلة الثانية سيتاح إلكترونيا من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية صباح الغد، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تستوعب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الثاني، الذي تمت اعتماد نتيجته أمس الثلاثاء، إضافة إلى الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلة الأولى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني، والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول من صباح غدا الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٥ إلى مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٩، وذلك عن طريق الرابط التالي.. اضغط هنا علما بأن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢.

ومن جهة أخرى، أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابى الذى نفذته حركة طالبان الأفغانية ، قرب مجمع سكنى تستخدمه منظمات دولية فى العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 120 آخرين.

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وأكد المفتي فى بيانه اليوم الثلاثاء على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن ، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الاعتداء الإرهابى الآثم ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .