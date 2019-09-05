أخبار مصر | آمنة نصير توضح ضوابط وشروط تجميد البويضة والحيوانات المنوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آمنة نصير توضح ضوابط وشروط تجميد البويضة والحيوانات المنوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتوره النائبة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، إن تجميد البويضة عند المرأة لامانع له إذا أصيبت بمرض خبيث أو تأخر سن الزواج لديها، ولكن يكون بعدة ضوابط وشروط، كما اتفق عليه العلماء.

وأوضحت "نصير" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، أن هناك ٣ شروط للسماح بتجميد البويضة حتى لا تخالف الشرع أو الدين، والشروط هي:

١- أن لا تتاجر بالبويضه مهما عرض عليها الملايين، لأنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

٢- أن تضع البويضة في مكان آمن، وعندما تشفى من المرض أو تريد أن تتزوج.

Advertisements

٣- أن تخبر من يتقدم لها بالزواج بحقيقة الأمر وأنها وضعت البويضة في مكان آمن خشية أن يمر عليها الزمن وتتزوج متأخرا، ولا تستطيع الانجاب.

وأشارت نصير" إلى أن هناك سببين لجعل المرأة تسلك طريق تجميد البويضة، السبب الأول هو أن هذه المرأة تعاني من مرض خبيث والذي يدمر لها البويضة نتيجة تعرضها للكيماوي، بينما السبب الآخر وهو أنها لاتريد الزواج ولكنها تريد أن تصبح أم، أو خشية من أن تتزوج في عمر متأخر، لذلك تقوم بتجميد البويضة، لافته كما هو في الحال عند الرجال حيث يسمح بتجميد الحيوانات المنوية عند الرجال، ولكن بشرط ألا يفقد أيا من الشروط الثلاثة التي تم ذكرها عند تجميد بويضه المرأة، لأن هناك العديد من الرجال يصابون بأمراض عديدة، ويريد أن يصبح أب فيقوم بتجميد الحيوانات المنوية حتى يتم شفاءة، حتى يتعافى تمامًا.