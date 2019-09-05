شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يفتتح معرض «أهلًا بالمدارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، معرض «أهلاً بالمدارس» بمنطقة الطابية وسط مدينة أسوان، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين على مدار شهر لتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 40%.

أكد اللواء أحمد إبراهيم أن المحافظة لن تألوا جهدًا في سبيل إنجاح هذه المعارض واستمرارها لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن أهالي أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية.

من جهته، قال محمد أبوالقاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن معرض «أهلاً بالمدارس» يضم كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية التي تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية، وقد تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين، لافتًا إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم، وتم تنفيذ العديد من الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين به لزيادة الإقبال عليه والاستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات.