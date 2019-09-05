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وفاة عبدالله نجل محمد مرسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبدالله نجل محمد مرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي عبدالله محمد مرسي، نجل محمد مرسي، داخل أحد المستشفيات بحدائق الأهرام إثر أزمة قلبية مفاجئة مساء اليوم، الأربعاء.

وقالت مصادر مطلعة إن «إدارة المستشفى تعكف على إعداد تقرير طبي لعرضه على النيابة العامة من أجل استخراج تصريح دفن الجثمان».

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