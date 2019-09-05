شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من الشوارع ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عددا من شوارع عاصمة المحافظة، واستمع إلى عدد من المواطنين خلال جولته ليلاً بشوارع مدينة كفر الشيخ لمتابعة مستوى الخدمات، مشيداً بالدور الكبير لقوات الشرطة الذين يستحقون كل التقدير والتحية.

وأشار إلى أن الجميع يلمس الجهد الكبير الذي يقومون به لبث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع المحافظة، ودعم ومساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وإسهاماتها في مختلف محاور التنمية الشاملة وخدمة المواطن، مؤكداً أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان بفضل أبنائها المخلصين من الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لها، مقدماً لهم خالص الشكر على جهودهم الوطنية المشرفة.

وكان ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية.