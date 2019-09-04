شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرم الطالبة ميرنا حسني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، ميرنا حسني فخري، الطالبة بكلية الصيدلة الجامعة البريطانية والتي فازت في المسابقة العالمية لمهارات الصيدلة الإكلينيكية، التي أقيمت في دولة رواندا بمشاركة 45 دولة على مستوى العالم.

وقال قداسة البابا: «الطالبة ميرنا حسني فخرى طالبة في كلية صيدلة شاركت في مسابقة عالمية وواجهت صعوبات خلال المشاركة وفازت بالمرتبة الأولي في المسابقة وهناك كثير من الأماكن قامت بتكريمها ونحن يوم نفرح أن نكرمها. وهى من كنيسة مارجرجس خمارويه وهي في رابعة صيدلة في الجامعة البريطانية.

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وأضاف قداسته: الأسبوع القادم سوف نكرم مجموعة من شباب المبدعين والمتفوقين والمخترعين سوف يكونوا معنا.

من جانبها قالت الطالبة الفائزة: «المسابقة التي اشتركت بها عن المهارات الإكلينيكية وهذا قسم من أقسام كلية صيدلة يربط علاقة المريض بالدواء. وتأهلت على مستوى مصر ثم سافرت لحضور المسابقة العالمية في رواندا وعندما سافرت اكتشفت أن هذه المسابقة تكون للفرق ونحن لم نكن نعرف ولا أستطيع أن أشترك إلا من خلال فريق مكون من خمس أفراد وبعد المناقشة مع المسئولين عن المسابقة وافقوا على أشتراكي بمفردى واستلمت الحالة وسلمتها في خلال ست ساعات وفزت بالمركز الأول على مستوى العالم وما قمت به أنني استطعت تحديد نسبة الجرعات التي تحتاجها المريضة وإضافة أدوية جديدة تحتاجها المريضة وتنظيم النظام الغذائى لها.

وتابع: «يشارك في هذا المسابقة ٤٥ دولة وكنت الوحيدة من مصر وبمفردى، وكنت لا أود أن اعود بدون أن اشترك فقررت إنى سوف أتحمل المسئولية والله يستطيع أن يقوينى ويخرج من هذا العمل شيء يمجد اسمه، وعند فوزى شعرت إنني مثل داود أمام جليات».