شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «صحة الإسكندرية» وكلية الطب للقضاء على الجذام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه يجرى حاليا الإعداد لوضع بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية وكلية الطب جامعة الإسكندرية للقضاء على مرض الجذام.

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جاء ذلك أثناء استقبال وكيل الوزارة لفريق إدارة الجزام بوزارة الصحة والسكان الذي زار محافظة الإسكندرية اليوم في إطار تنشيط الوعى بمرض الجذام.

وقام الفريق، بصحبة فريق آخر من المديرية، بالمرور على عيادات الجلدية وبعض وحدات طب الأسرة التي تتواجد بها عيادات الجلدية، وتم تدريب الأطباء نظريا وعمليا على كيفية الاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه، كما تم توزيع منشورات وملصقات لزيادة الوعى بالمرض.

رافق الفريق في جولته الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشؤون الوقائية بالمديرية، والدكتور إيهاب عمر، مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية.