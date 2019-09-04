شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الديمقراطية البريطانية «شرسة» ولا ترحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الديمقراطية البريطانية «شرسة» ولا ترحم، في إشارة منه إلى تصويت مجلس العموم البريطاني لصالح قرار يمنع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن الدبلوماسية العالمية ولدت في فرنسا، مشيرًا إلى أن المصريين لديهم إعجاب بالمملكة المتحدة.