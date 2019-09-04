شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: المؤتمر الدولي الخامس «Edsic» يضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان (2019 EDSIC)، حيث شهدت ورش العمل ومعرض مستلزمات الأسنان، إقبال كبير من الأطباء، وحديثى التخرج.

وقال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن المؤتمر شهد تسجيل أكثر من 2000 طبيب بالمحاضرات، وفى المعرض ما يزيد على 5 آلاف طبيب، وأن تلك الأعداد تؤكد أن المؤتمر يحقق نجاحات عاما بعد عام، خاصة في ظل تخطى كافة الأخطاء التي شهدها خلال الأعوام الماضية، مبديا تمنيه من أن يضع المؤتمر مصر على الخريطة الدولية، وأن تُصبح مصر قبلة للمؤتمرات العلمية.

وأكد الدكتور محمد علاء، عضو مجلس نقابة الأسنان، المدير التنفيذى للمؤتمر، أن الثلاث قاعات المخصصة للمؤتمر شهدت إقبالا كثيفا اضطر النقابة إلى فتح قاعات إضافية لاستيعاب الأعداد، لافتا إلى أن اليوم الأول شهدت مجموعة من المحاضرات عن علاج الجذور والجراحة التجميلية، وطب جراحه الأسنان، شارك بها محاضرين من 15 دولة عربية وأجنبية.

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وأضاف أنه على مستوى ورش العمل تم حجز كافة الأماكن، من الثامنة صباحا، وكان الإقبال فوق المتوقع لحضورها.

وأوضح الدكتور حسين عبدالهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو المؤتمر أن المعرض شهد إقبالا كبيرا، حيث بلغ عدد الحضور حوالى 5 آلاف طبيب أسنان، وتابع: كانت حركة البيع منتظمة وسهلة، فقد كان هناك بعض المشاكل البسيطة وتم علاجها، على الفور، ونتوقع أن يأتي نفس العدد غدا، مشيرا إلى أنه جار عمل مسابقات على بعض الأجهزة الخاصة بالعيادات، والتى سيتم إجراء السحب عليها خلال آخر أيام المؤتمر، مؤكدا أن تلك الأعداد تؤكد استمرار ثقة أطباء الأسنان في المؤتمر.

وقال الدكتور خالد الشريف، نقيب أطباء أسنان قنا، رئيس المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان: «منذ بداية المؤتمر في الثامنة صباحا شهدنا توافدا من النقابات الفرعية، بداية من جنوب الصعيد وحتى أٌقصى شمال مصر، بأعداد كثيفة، بالتزامن مع محاضرة (اللايف شو)، والتى تعقد لأول مرة يتم بمشاركة أعداد كبيرة من الأطباء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ غدا، فعاليات نادى الأطفال، سيلقيها مجموعة من شباب أطباء الأسنان، لتعليم الأطفال أهمية الاعتناء بغسيل الأسنان، وتنظيفها».

ولفت الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إنه تم عقد الملتقى الأول لشباب أطباء الأسنان، بهدف تنمية كوادر شبابية للعمل النقابى، ودعم الأطباء في الجوانب الطبية، مشيرا إلى أن الملتقى يقدم الجوانب العلمية والقانونية التي لا تقدمها الجامعات، موضحا أن الورشة ستستمر لمدة 3 أيام، اليوم الأول ستتم مناقشة قانون اتحاد المهن الطبية، واللائحة الداخلية، واليوم الثانى لمناقشة الخدمة المهنية، والكادر رقم 14 لسنة 2014.

وأضاف بدوى: «نتمنى أن يصبح لدينا أجيال وخدمات نقابية، بشكل جيد، وأن يتم نقل الطلبة التي كانت تقدم نوع من العمل النقابى داخل الجامعات إلى العمل داخل النقابات».