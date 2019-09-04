شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المجوهرات يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب.

وقال أمين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة من أسباب ارتفاع أسعار الذهب، فضلا عن تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار».

وتابع: «أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف قيمة عملات اليورو، وأثر بالسلب على أسعار الذهب»، مضيفًا: «الذهب يعد الملاذ الآمن للادخار، والاستثمار في الذهب يحتاج إلى النفس الطويل».