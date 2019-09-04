شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات السابق: يجوز للنيابة الطعن على براءة رئيس حي الدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الجنايات السابق، إنه يجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم الخاصة بتبرئة رئيس حي الدقي، على خلفية اتهامه بتلقي «رشوة»، طبقًا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف «إمام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أنه إذا لم تطعن النيابة خلال المدة المقررة لذلك يصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وأوضح رئيس محكمة الجنايات السابقة أنه يحق لرئيس حي الدقي في هذه الحالة، العودة إلى عمله، إذا كان سبب توقفه عن العمل أو تركه للعمل هو الشق الجنائي، خاصة بعد الحصول على البراءة، أما إذا ارتأت الجهات الإدارية المسؤولة عن ذلك عدم عودته فلها ذلك.