شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بكفر الشيخ تكرم المتفوقين علميا من ابناء المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت نقابة المهندسين بكفر الشيخ أوائل الشهادات العامة وأوائل أقسام كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ وحملة الماجستير والدكتوراه من أبناء أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ.

أقيم الحفل بقاعة الف ليلة وليلة بحديقة صنعاء بحضور المهندس عبدالسميع يوسف نقيب المهندسين بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النقابة، والمهندس حازم الاشمونى سكرتير عام محافظة البحيرة وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والشخصيات العامة بكفر الشيخ.

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وأكد المهندس محمد ربيع الامين العام للنقابة أن هذا الاحتفال يجسد تقدير النقابة لأبناء أعضاءها في تفوقهم العلمى، مؤكداً ضرورة تضافر جميع الجهود لتحقيق آمال وطموحات جميع أعضاء النقابة.

واشار المهندس باسم حجازى رئيس لجنة الاعلام بالنقابة أن التعليم يمثل محوراً أساسياً من محاور التنمية في عصرنا الحديث

وصرح حجازى ان التكريم تم لعدد 82 طالب، المرحلة الاعدادية ولعدد 32 طالب وطالبة، المرحلة الثانوية 38 طالب وطالبة، والمرحلة الجامعية 7 طلاب، و2 من حملة الماجستير، وثلاثة حاصلون على الدكتوراة بالاضافة لاوائل جميع اقسام كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ وقدمت النقابة هدايا قيمة ودرع النقابة للمكرمين.

وشهد الاحتفال حضور المهندس محمد النواصرة امين الصندوق للنقابة والمهندس حاتم بسيونى والمهندس حسام هميسة اعضاء مجلس ادارة النقابة ولفيف من المهندسين وأسرهم.