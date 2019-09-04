شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يكشف موعد صرف أرباح شهادات استثمار قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم صرف عوائد شهادات استثمار قناة السويس ابتداء من غد الخميس.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «جميع أموال شهادات قناة السويس ستكون متوفرة في البنوك غدًا شاملة فائدة عوائد الشهر الجاري».

وتابع «أودعنا 2.3 مليار جنيه فوائد آخر 3 شهور»، مشيرا إلى أن قيمة شهادات الاستثمار تبلغ 59 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأرباح.