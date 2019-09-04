شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس، صرف معاشات شهر سبتمبر، وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه.

واطمأنت «والى» على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد على 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيه.

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وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الأحد الماضى الموافق الأول من سبتمبر تم البدء في صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى السادسة من مساء اليوم الرابع من شهر سبتمبر ما يزيد على مليون و540 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و132 مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 960 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و122 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 580 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و20 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.