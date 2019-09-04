شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الجزء الثاني من الحركة القضائية.. ترقية 1000 قاضٍ ورئيس محكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، الأربعاء، ترقية 500 رئيس من الفئة «ب» إلى رئيس من الفئة «أ»، و500 قاضٍ إلى درجة رئيس من الفئة «ب».

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وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، في بيان صحفي، إنه تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، وتنتهي التظلمات في 11 سبتمبر الجاري.

الجزء الثاني الحركة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ by Bassam Mharan on Scribd