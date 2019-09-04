ضبط 8 آلاف لتر سولار مدعم داخل مخزن بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط كمية من السولار المدعم بلغت 8000 لتر داخل مخزن بمنطقة السلام.

عقب تحريات أكدت صحتها شرطة التموين بالقاهرة ألقي القبض على المسئول عن مخزن لتجميع السولار المُدعم بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل براميل بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر داخل المخزن على "8 آلاف لتر سولار، موتور شفط للسولار".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم.