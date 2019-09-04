ضبط 8 شركات إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات عدة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها خلال شهر أغسطس 2019.

وأسفرت جهود مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال شهر أغسطس 2019 في مجال مكافحة جرائم المصنفات عن ضبط 8 شركات إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص، شركة لقيامها باستخدام برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، ضبط محلين يقومان بأعمال القرصنة لمحتوى القنوات الفضائية المشفرة وحقوق تكنولوجيا التشفير وفك شفراتها، 5 قضايا بيع أجهزة التكنولوجيا الحديثة مجهولة المصدر، كما تم ضبط محلان لبيع أسطوانات ليزر CD مقلدة ومنسوخة.

Advertisements

وأسفرت الجهود عن 653 قضية عرض عام بالمقاهي، وإعادة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص، وكذلك 604 قضايا في مجال جرائم البرمجيات المنسوخة والمقلدة.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، ضبط 22 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، 36 قضية مطبوعات تعليمية، بالإضافة إلى 24 قضية مطبوعات متنوعة، 510 منشآت تعمل بدون ترخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.