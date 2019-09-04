نشرة الحوادث المسائية.. مقتل رضيع في سوهاج وتأييد نظام التعليم بالتابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

انتقامًا من والده.. ربة منزل ونجلها يقتلان رضيع في سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، غموض مقتل طفل رضيع بغرفة أعلى سطح منزله، وبه خدوش وسحجات حول الرقبة ونزيف بالأنف، وتبين أن زوجة عمه ونجلها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية.

مراقبة وتصادم.. حيلة "الجار" لسرقة مليون ونصف جنيه من موظف تأمينات بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من ضبط المتهمين بسرقة مليون ونصف جنيه موظف بهيئة التأمينات الاجتماعية إصابته بجرح قطعي بالفخذ.

الداخلية تحرق "حدائق الشيطان".. شاهد لحظة مداهمة 6 أفدنة "بانجو" في أسيوط

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز مجهودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال حملة أمنية مكبرة بمديرية أسيوط.

"الداخلية": مقتل 2 من العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، تخصصا في الاتجار بمادة الهيروين المخدرة، عقب نجاح أجهزة البحث في تحديد مكان اختبائهما.

الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ورق بأكتوبر

نشب منذ قليل، حريق داخل مصنع حريق ورق بمدينة 6 أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تجديد حبس النائب صلاح عيسى في قضية "رشوة المقابر"

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ في اتهامه بطلب وتلقي رشاوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة المقابر".

لهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد نظام التعليم بالتابلت وإلغاء الثانوية التراكمية

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإداري.

ترقيات "محامين العموم".. تفاصيل الجزء الثاني من الحركة القضائية 2019

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، حركة النيابة العامة، التي شملت نقل 8 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى دائرة مكتب النائب العام، و17 بدرجة محامي عام.

تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 11 سبتمبر

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 11 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

بعد شائعة القبض عليها.. محامي "بوسي": سنقاضي مروجي الشائعات

قال الدكتور أحمد الجنزوري، محامي المطربة بوسي، إنه سيتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، بسبب ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن القبض على موكلته فجر اليوم الأربعاء، ضد مروجي تلك الشائعة.

الخميس.. استكمال مرافعة دفاع 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، لجلسة غدًا الخميس؛ للمرافعة.

10 أكتوبر.. سماع الشهود بمحاكمة 27 متهمًا بالاتجار في العملة

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، محاكمة 27 متهمًا متهمين بالاتجار في العملة لجلسة 10 أكتوبر لسماع الشهود.