ابتزاز وتهديد.. ضبط 176 قضية نصب على المواطنين عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضبط 176 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.
كانت الإدارة العامة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت قد شنت حملات لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أيام عن ضبط 176 قضية "ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، ملكية فكرية، نصب على المواطنين، اختراق وسرقة حسابات، انتحال صفة، ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار وألعاب نارية ومواد مخدرة وأعضاء بشرية، تزوير محررات رسمية عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق مديريات الأمن بإجمالي 181 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و178 متهما.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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