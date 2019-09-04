بالفيديو.. الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج خراطيم الغاز من خامات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح أبرز جهود شرطة التموين والتجارة خلال ضبط مالك مصنع يقوم بإنتاج وتصنيع خراطيم الغاز والهواء من خامات مجهولة المصدر.

كانت شرطة التموين والتجارة، تمكنت من ضبط مالك مصنع يقوم بإنتاج وتصنيع خراطيم الغاز والهواء، من خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي في عبوات مدون عليها أنها مصنعة في إحدى الدول الأوروبية تمهيداً لطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبالتفتيش تم ضبط 6.200 طن "حبيبات بلاستيك، خيوط مستلزمات إنتاج" وكذا "21750" متر "خراطيم غاز هواء" منتج نهائي-مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها أنها صناعة أجنبية على غير الحقيقة.