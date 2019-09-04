البابا تواضروس يكرم طالبة صيدلة فازت بجائزة عالمية على مستوى 45 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ميرنا حسني فخري الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية الحاصلة على المركز الأول في المسابقة العالمية لمهارات الصيدلة الاكلينية التي أقيمت في دولة رواندا بمشاركة 45 دولة على مستوى العالم.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال عظته الأسبوعية التى اقيمت مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - الشكر للطالبة ولأسرتها على المجهود الذي بذلته من أجل التفوق والتميز وتمثليها مصر وحصولها على المركز الأول.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إنه سيكرم الأسبوع المقبل مجموعة من الشباب المبتكر والمبدع في مختلف المجالات من أجل تشجيعهم على النجاح والتميز.

من جانبها، قالت ميرنا حسني فخري الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر إنها ذهبت إلى المسابقة ولم تكن تعرف أن المسابقة للفرق الجماعية، ولكنها طالبت من اللجنة المنظمة أن تشارك بمفردها، وأنها شاركت في المسابقة وحصلت على المركز الأول في المسابقة.

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وتابعت قائلة، إن المسابقة كانت عبارة عن مساعدة أحد الأطباء في التعامل مع حالة مرضية لديها أمراض مزمنة بالقلب وأن دورها كان ضبط الجرعات الدوائية لتحسين حالة المريضة التي تبلغ من العمر 72 عاما، وهو ما تم بالفعل وحصلت من خلاله على المركز الأول.

كان البابا تواضروس الثاني قد التقى بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مارجرجس بميت دمسيس وأعضاء اللجنة صاحبي النيافة الأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والآباء الكهنة ومدير الديوان البابوي والمحاسب القانوني.

استعرض أعضاء اللجنة نظام الخدمة في هذه الاحتفالات وكيفية تطويرها روحيًا وكنسيًا ومعماريًا من أجل راحة زوار هذه المنطقة.

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